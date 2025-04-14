سيح السندة يتوج ببطولة كأس جعلان للفرق الأهلية

جعلان بني بو حسن ـ من جمعة الساعدي: تصوير ـ سعيد الراشدي : نجح فريق سيح السندة التابع لنادي الوحدة من خطف بطولة كأس جعلان للفرق الأهلية بعد تغلبه في أمسية رياضية على فريق القبس بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي جعلان، وقد رعى النهائي الدكتور راشد بن ناصر المطاعني مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور، وسط حضور جماهيري مميز وقد اتسمت المباراة بطابع الندية والقوة، ففي الشوط الأول تمكن مهاجم سيح السندة يونس السنيدي من ان يقود هجمة خطرة تمكن خلالها من تجاوز حارس مرمى القبس جمعة الغزيلي وإيداعها بكل اقتدار في شباكه. وفي منتصف الشوط الثاني ومن خلال دربكة دفاعية سنحت للاعب سيح السندة معاذ الهاشمي كرة جميلة لم يتوان في تسديدها على مرمى القبس مسجلا هدف التعزيز الثاني. ولم يهدأ فريق القبس من خلال تكثيف نشاطه بتفعيل هجمات من اجل تعديل النتيجة وحاول مراراً من خلال العديد من الهجمات والتي كانت أقرب للتسجيل، وفي الربع الأخير من الشوط ابتسمت الكرة أخيراً لأزرق القبس بهدف تقليص الفارق وبإمضاء من لاعبه فهد الزرعي، وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم اللاعبين المتميزين بالبطولة والفرق الحاصلة على المراكز الأولى.

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