جرنـــان يتوج ببطولة الحميضة الثانية بإزكي

إزكي ـ من يوسف المنذري: تُوّج فريق إزكي جرنان بطلا لبطولة الحميضة الثانية والتي شهدت مشاركة 16 فريقا من مختلف ولايات محافظة الداخلية، وقد انتهت المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف لصالح فريق إزكي جرنان على حساب فريق النجوم. وتمكن المدرب عبدالله الريامي من قراءة مجريات المباراة ووضع الخطة المناسبة التي أثمرت عن خطف اللقب بجدارة واستحقاق. عى حفل الختام سعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي وبحضور عارف بن سباع العامري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. وفي الختام تم تكريم الحائزين على الجوائز الفردية، حيث حاز على جائزة أفضل حارس محمد العزري من فريق جرنان، ونال جائزة الهداف يونس العبادي من فريق جرنان، أما جائزة أفضل لاعب فقد استحقها عبدالله السليمي من فريق النجوم، وتم تقليد الميداليات الفضية لوصيف فريق النجوم والميداليات الذهبية ودرع البطولة للبطل فريق إزكي جرنان.

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