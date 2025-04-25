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أحمد جودة - القاهرة - رفض ماتياس سولي، لاعب نادي روما الإيطالي، الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نجم روما يرفض الانتقال للدوري السعودي

وقال مارتن جواستاديسينو، وكيل أعمال ماتياس سولي، في تصريحات نشرتها صحيفة” الرياضية”: “تواصل معي مسؤولون من الدوري السعودي خلال الأيام الماضية، من أجل معرفة شروط ماتياس سولي، لكن اللاعب رفض العرض للمرة الثانية، لأنه يرغب في الاستمرار في أوروبا لصغر سنه، ويعتقد أنه لا يزال قادرًا على تقديم الكثير في القارة العجوز”.

وأوضح أن عدة وكلاء تحدثوا معه بخصوص انتقال ماتياس سولي إلى الدوري السعودي، لكنه كان يفضل الحديث مباشرة مع مسؤولي صندوق الاستثمارات السعودي، من أجل معرفة رؤيتهم بشأن موكله.

وخاض ماتياس سولي، صاحب الـ22 عامًا، 34 مباراة بقميص نادي روما الإيطالي هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين.