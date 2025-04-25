نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ترامب: القرم ستبقى مع روسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن "القرم ستبقى مع روسيا"، قائلا إن أوكرانيا تتحمل مسؤولية بدء الحرب، وذلك "بسبب حديثهم عن الانضمام إلى حلف الناتو".

وكتب: " لا أحد يطلب من زيلينسكي أن يعترف بالقرم كأراض روسية، ولكن إن كان يريد القرم، فلماذا لم يقاتلوا من أجلها قبل أحد عشر عاما عندما تم تسليمها إلى روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة؟ ".

وأضاف: " نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، لكن الرجل الذي لا يملك أي أوراق يلعبها يجب عليه الآن، أخيرا، أن ينهي الأمر".

بدوره، أكد الكرملين أن تصريح ترامب حول أن أوكرانيا خسرت القرم بلا رجعة منذ سنوات، يتطابق بالمطلق مع رؤية روسيا.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة صحافية، أن موسكو مستعدة لعقد صفقة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، لكن هناك عناصر معينة يجب العمل على إتمامها