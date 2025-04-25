ريم البارودي تفتح النار على مؤذي الكلاب: "قلوبكم بلا رحمة وربنا يحرق قلوبكم"

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبّرت الفنانة ريم البارودي في رسالة نارية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عن غضبها الشديد تجاه ما يتعرض له كلاب الشوارع من إيذاء متعمد، وخاصة من يقومون بوضع السم لهم في الطعام.

وجاءت كلماتها قوية ومشحونة بالعاطفة، لتعكس حجم الألم الذي تشعر به تجاه هذه الأفعال غير الإنسانية، مؤكدة أن من يفعل ذلك يفتقر تمامًا للرحمة والضمير.

هجوم حاد على من يضعون السم للكلاب

بدأت ريم منشورها بدعاء شديد على من يؤذون الكلاب: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل بني آدم يحط سم في الأكل لكلاب الشارع، إلهي تتسمم في حياتك وأيديك تتشل"، في إشارة واضحة إلى مدى بشاعة الفعل الذي يُرتكب في حق هذه الحيوانات البريئة التي لا حول لها ولا قوة.

غضب ممزوج بالألم

لم تكتف ريم بالدعاء، بل عبّرت عن صدمتها مما يحدث قائلة: "كلاب كبيرة وصغيرة لسه عادي عندكم، بيعملوا إيه يعني؟ الله يخربيتكم ويحرق قلوبكم ده إيه ده؟ مختلين.. قلوب بلا رحمة، حسبي الله ونعم الوكيل"، وهي كلمات تعكس حجم المعاناة التي تشعر بها عندما ترى مثل هذه التصرفات العنيفة وغير المبررة تجاه الحيوانات.

رسالة إنسانية تطالب بالرحمة

رسالة ريم البارودي جاءت بمثابة صرخة في وجه العنف ضد الحيوانات، خصوصًا الكلاب التي تعيش في الشوارع وتعتمد على رحمة البشر للبقاء على قيد الحياة. ودعت متابعيها إلى التعاطف والرفق بالحيوانات، ورفض أي شكل من أشكال القسوة أو الإهمال.

تفاعل واسع ودعم من المتابعين

كلمات ريم لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، الذين أعربوا عن تأييدهم لها، وشاركوا تجاربهم ومواقفهم مع الحيوانات، مطالبين بتشديد العقوبات على من يرتكبون هذه الأفعال الوحشية، وبتطبيق قوانين تحمي حقوق الحيوان وتضمن له حياة كريمة.