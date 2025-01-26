فهر بن فاتك يرعى سباق الفروسية بالسويق

بمناسبة تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم

السويق ـ من صالح بن سعيد الريسي :

بمناسبة تولي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، أقام مكتب والي السويق سباقا للفروسية بمشاركة مجموعة كبيرة من الخيل والفرسان من الولاية، بالتعاون مع لجنة السويق للفروسية، وذلك على شاطئ خبة سور ربيع أحد قرى الولاية الساحلية، رعى المناسبة صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد بحضور سعادة الشيخ عيسى بن أحمد المعشني والي السويق وأعضاء مجلسي الشورى والبلدي وأصحاب السعادة والمشايخ والوجهاء والأعيان وجمع غفير من المواطنين ومحبي رياضة الفروسية.

إشتمل الحفل على فقرات متنوعة، بدأت بتقدم ثلاثة من الفرسان على صهوة أحصنتهم مستأذنين راعي الحفل ببدء الحفل، أعقبها فقرة تدشين الهوية البصرية الجديدة للجنة السويق للفروسية، حيث قدم الشعار على هيئة درع تذكاري قدم كهدية لراعي الحفل، بعدها استعرض طيارو الطيران الشراعي بفقرة متميزة بأداء تشكيلات إبداعية استمتع معها الحضور مع حمل علم السلطنة وراية شعار لجنة السويق للفروسية، بعدها تقدم الشاعر عامر الحوسني فألقى قصيدة وطنية في حب الوطن وقائد مسيرتها المتجددة، ثم قدمت لوحات من الفنون الشعبية العمانية التقليدية مثل فن الوهابية والرزحة والمديما، بعدها انطلق شوطا الإثارة (مجان ومزون) للخيول العربية الأصيلة تنافس فيها الفرسان المشاركون على المراكز المتقدمة، حيث حققت الفرس زمردة للمالك سليمان الريامي مع الفارس محمد الريامي المركز الأول من شوط مجان وحقق المركز الثاني الفرس طلاوة للمالك محمد المعمري مع الفارس ليث المحاربي، وفي المركز الثالث جاءت الفرس ميسانة للمالك محمد الخروصي مع الفارس تميم المالكي، وفاز بالمركز الرابع الحصان الاكسندر ومالكه خالد الغداني مع الفارس محمود الغداني فيما حصل على المركز الخامس الحصان نبراس للمالك عبدالناصر المعمري مع الفارس عمران البوسعيدي.

وفي شوط الإثارة مجان جاءت النتائج كالتالي بالمركز الأول الفرس عبية للمالك محمد اليحمدي مع الفارس سيف اليحمدي، والمركز الثاني الفرس عينو للمالك سيف السعدي مع الفارس محمد السناني، وذهب المركز الثالث للحصان البارز للمالك سالم الصالحي مع الفارس المقداد الصالحي، وجاء في المركز الرابع الحصان الهزاع للمالك راشد النعماني مع الفارس هزاع النعماني، والمركز الخامس ذهب للحصان القسام للمالك سعيد البوسعيدي مع الفارس يوسف البوسعيدي.

بعدها قدمت فقرة عرضة الخيل التي أجاد فيها الفرسان المشاركون بمهارة فائقة من خلال وقوف الفرسان أثناء جري الخيل بأقصى سرعة وسط استماع وهتاف من الجمهور.

تتويج الفائزين

وفي الختام قام راعي الحفل بتكريم الفرسان الحاصلين على المراكز الأولى في أشواط الإثارة، كما تم تكريم الجهات والمؤسسات الداعمة واللجان العاملة بالحفل، ثم تقدم رئيس لجنة الفروسية عبدالله الخميسي بتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل ولسعادة والي السويق، يسعى القائمون على لجنة السويق للفروسية إلى أحياء هذا الموروث وتشجيع الشباب ملاك الخيل والفرسان للاستمرار والحفاظ على هذه الرياضة العريقة، وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمشاركة في البطولات المختلفة على مستوى الولاية وخارجها.