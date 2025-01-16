الرياضة

موعد مباراة الاتحاد اليوم أمام الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الاتحاد اليوم أمام الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد اليوم أمام الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الرائد اليوم الخميس الموافق 16 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والرائد

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والرائد مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

اقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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