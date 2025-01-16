كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد الفتح في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الفتح، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الفتح

يلتقي الزعيم مع ضيفه الفتح، مساء اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 على ملعب "المملكة آرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة و5 دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة و5 دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفتح

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

في خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش. عبد الله الحمدان.

في خط الهجوم: مالكوم، ليوناردو، سالم الدوسري.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق الأهداف عن الاتحاد ولكل منهما 37 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المرتبة الأخيرة برصيد 6 نقاط.

وتنقل مباراة الهلال والفتح عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.