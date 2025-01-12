علي ماهر يستقر على تشكيل المصري لمواجهة إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على تشكيل فريقه في مواجهة نظيره إنيمبا النيجيري بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

التشكيل المتوقع للمصري أمام إنيمبا النيجيري بالكونفيدالية

جاء تشكيل المصري المتوقع في مواجهة إنيمبا النيجيري في هذا اللقاء كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد القرموطي،خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو، محمد الشامي، بابا بادجي.

موعد مباراة المصري ضد إنيمبا النيجيري

وتقام هذه المواجهة في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وإنيمبا النيجيري

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شاشة قنوات بي ام سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.