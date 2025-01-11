نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسابقات تعاقب "الواسطى".. والتظلمات الحل قبل التصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قراراتها الخاصة بمباراة نادى الواسطى وضيفه مركز شباب طامية والتى كان من المقرر إقامتها أمس الجمعه ضمن منافسات الجولة 14 بمجموعة شمال الصعيد بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف وقام حكم اللقاء بإلغاء إقامتها وذلك لعدم وجود قوات أمن بالمدة القانونية المقررة.



واعتبرت لجنة المسابقات نادى الواسطى مهزوما بهدفين نظيفين أمام مركز شباب طامية وذلك حسب الخطاب المرسل للناديين اليوم.

فيما من المنتظر أن تقرر إدارة نادى الواسطى عدة خطوات تصعيدية ضد قرار المسابقات خلال الساعات القادمة من بينها التظلم ضد القرار بلجنة التظلمات.



وكان من المقرر إقامة مواجهة الفريق الكروى الأول بنادى الواسطى وضيفه مركز شباب طامية ضمن الجولة 14 بمجموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثانى ' ب ' بملعب التنمية الشبابية وذلك بعد قرار اتحاد الكرة المصري متمثلا فى لجنة المسابقات بنقل مباريات الواسطى لملعب أخر بعد اتخاذ قرار بعدم صلاحية ملعب استاد الواسطى الجديد ومنح مهلة شهر لمسوؤلى الواسطى ليقرر بعدها مجلس إدارة الواسطى نقل المباريات لملعب التنمية.

فيما كان نادى الواسطى قد تواجد ججهازه الفنى والإدارى واللاعبين قبيل المواجهة بساعات فيما تواجدت سيارة الإسعاف وتم تسديد الرسوم المقررة بينما ياتى العنصر العام متمثلا فى قيام منطقة بنى سويف لكرة القدم بإخطار مديرية أمن بنى سويف بالجدول الجديد لمباريات الواسطى والتى تم نقلها لملعب التنمية الشبابية وذلك منذ 5 يناير الجارى.

وكانت لجنة الحكام قد عينت طاقم تحكيم مكون من وليد عبد الرازق كحكم ساحة وأحمد نبيل مساعد أول ومعاذ خميس مساعد ثان وعمرو الشاذلي حكما رابعا وحسام صلاح مراقب حكام ومحمد كمال مراقب مسابقات.

فيما شهدت نتائج مباريات الجولة تعادل تليفونات بنى سويف أمام ضيفه أسمنت أسيوط بناحية 1/1 فيما سقط البدارى فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه نجوم مصر وتعادل المنيا وضيفه مصر للمقاصة بنتيجة 1/1 فيما نجح مسار فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام الفيوم.



جدول ترتيب المجموعة:



1 - مسار 34 نقطة.

2 - مصر للمقاصة 25 نقطة.

3 - اسمنت اسيوط 24 نقطة.

4 - نجوم مصر 18 نقطة.

5 - تليفونات بنى سويف 17 نقطة.

6 - مركز شباب طامية 16 نقطة.

7 - المنيا 15 نقطة.

8 - الواسطى 13 نقاط.

9 - البدارى 12 نقطة.

10 - الفيوم 11 نقاط.

11 -بنى مزار 7 نقاط.