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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره ستاد أبيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ستاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في شباك النادي الأهلي

وسجل كوري هدف أول في شباك محمد الشناوي وذلك مع حلول الدقيقة ٢٦ ليضع فريقه في مقدمة المباراة.

ويسعى الأهلي للتعادل من أجل حسم الصدراة والتأهل قبل مواجهات الجولة الأخيرة.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكتا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.