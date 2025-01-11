الرياضة

مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم السبت منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تشهد مباريات مثيرة.

أبرز المباريات كانت للثنائي المصري النادي والذي يخوض مواجهة أمام ستاد أبيدجان بينما يخوض بيراميدز مواجهة مرتقبة أمام ساغردا اسبرنسا.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات  اليوم من بطولة دوري الأبطال والقنوات الناقلة:-

مانيمما يونيون ضد صن داونز.. 3 مساء

ستاد أبيدجان ضد الأهلي.. 6 مساء.

ساجرادا اسبيرانسا ضد بيراميدز.. 6 مساء.

الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي.. 9مساء

وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا حصريا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية والتي تتولى نقل  فعاليات المسابقة في مصر والشرق الأوسط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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