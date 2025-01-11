نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم السبت منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تشهد مباريات مثيرة.
أبرز المباريات كانت للثنائي المصري النادي الأهلي والذي يخوض مواجهة أمام ستاد أبيدجان بينما يخوض بيراميدز مواجهة مرتقبة أمام ساغردا اسبرنسا.
ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم من بطولة دوري الأبطال والقنوات الناقلة:-
مانيمما يونيون ضد صن داونز.. 3 مساء
ستاد أبيدجان ضد الأهلي.. 6 مساء.
ساجرادا اسبيرانسا ضد بيراميدز.. 6 مساء.
الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي.. 9مساء
وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا حصريا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية والتي تتولى نقل فعاليات المسابقة في مصر والشرق الأوسط.