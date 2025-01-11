نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب جمهور كرة القدم سبت كروي حافل بالمباريات المثيرة والتي تتنوع ما بين منافسات الدوريات الكبرى إضافة لدوري أبطال إفريقيا.

أبرز المباريات هي للثنائي المصري النادي الأهلي والذي يخوض مواجهة أمام ستاد أبيدجان بينما يخوض بيراميدز مواجهة مرتقبة أمام ساغردا اسبرنسا.

كما تتواصل منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري، إضافة لمباراة اينتراخت والتي يترقب الجماهير ظهور عمر مرموش بعد أنباء انتقاله لمانشستر سيتي.

مواعيد مباريات اليوم السبت

مباريات الدوري المصري:

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي.. 4 مساء.. أون تايم اسبورت

الاتحاد السكندري ضد زد.. 7 مساء.. أون تايم اسبورت

مباريات دوري أبطال إفريقيا:

مانيمما يونيون ضد صن داونز.. 3 مساء..بى إن سبورت 2

ستاد أبيدجان ضد الأهلي.. 6 مساء.. بى إن سبورت 1

ساجرادا اسبيرانسا ضد بيراميدز.. 6 مساء.. بى إن سبورت 2

الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي.. 9 مساء.. بى إن سبورت 2

مباريات الدوري السعودي:

العروبة ضد الهلال.. 3:45 مساء

القادسية ضد التعاون.. 4:40 مساء

الفيحاء ضد الاتحاد.. 7 مساء

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي:

بريستول سيتي ضد وولفرهامبتون.. 2 مساء

ميدلزبره ضد بلاكبيرن روفرز.. 2 مساء

بيرمينجهام ضد لينكولن.. 2 مساء

ليفربول ضد اكرينغتون ستانلي.. 2:15 مساء

تشيلسي ضد موركامب.. 5 مساء

بورنموث ضد وست بروميتش.. 5 مساء

ليستر سيتي ضد كوينز بارك رينجرز.. 5 مساء

برينتفورد ضد بليموث.. 5 مساء

سندرلاند ضد ستوك سيتي.. 5 مساء

نوتنجهام فورست ضد لوتون تاون.. 5 مساء

إكسيتر ضد أوكسفورد يونايتد.. 5 مساء

ريدينغ ضد بيرنلي.. 5 مساء

نورويتش سيتي ضد برايتون.. 5 مساء

مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي.. 7:45 مساء

ليدز يونايتد ضد هاروغيت تاون.. 7:45 مساء

كوفنتري سيتي ضد شيفلد وينزداي.. 8 مساء

ليتون أورينت ضد دربي كاونتي.. 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

إمبولي ضد ليتشي.. 4 مساء

أودينيزي ضد أتالانتا.. 4 مساء

تورينو ضد يوفنتوس.. 7 مساء

اي سي ميلان ضد كالياري..9:45 مساء

مباريات الدوري الألماني:

هوفنهايم ضد فولفسبورج..4:30 مساء

هايدنهايم ضد يونيون برلين.. 4:30 مساء

فرايبورج ضد هولشتاين كيل.. 4:30 مساء

ماينز ضد بوخوم.. 4:30 مساء

سانت باولي ضد آينتراخت فرانكفورت..4:30 مساء

بوروسيا مونشنغلادباخ ضد بايرن ميونخ.. 7:30 مساء

مباريات الدوري الإسباني:

آلا فيس ضد جيرونا.. 3 مساء..بى ان سبورت 3

بلد الوليد ضد ريال بيتيس..5:15 مساء..بي ان سبورت 3

إسبانيول ضد ليجانيس.. 7:30 مساء.. بي ان سبورت 3

إشبيلية ضد فالنسيا.. 10 مساء..بي ان سبورت 3

مباريات الدوري الفرنسي:

بريست ضد أولمبيك ليون.. 6 مساء

ستاد ريمس ضد نيس.. 8 مساء

ستاد رين ضد أوليمبيك مارسيليا.. 10:05 مساء