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أحمد جودة - القاهرة -

قال أتلتيكو مدريد، الخميس، إنه يشعر بالقلق من أن يُعرض قرار المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا بالسماح لبرشلونة بالتسجيل المؤقت لداني أولمو وباو فيكتور، النظام الحالي للخطر ويمثل سابقة خطيرة.

أتلتيكو مدريد يعترض على إعادة تسجيل أولمو وفيكتور

ووقع برشلونة مع اللاعبين في نهاية الموسم الماضي، ولكن بسبب عدم قدرة النادي على تلبية سقف الأجور في الدوري الإسباني، سُمح بتسجيلهما في النصف الأول من الموسم فقط.

وبعد أن رفض الاتحاد الإسباني للعبة ورابطة الدوري الإسباني يوم السبت الماضي طلب تسجيلهما في النصف الثاني من الموسم، رفع النادي القضية إلى المجلس الوطني للرياضة.

وأصدر المجلس قراره المؤقت أمس الأربعاء حتى يتم البت النهائي في الاستئناف الذي تقدم به النادي، وذلك قبيل وصول برشلونة إلى أرض الملعب لخوض مباراة قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية في السعودية.

وبعد فوز برشلونة في المباراة 2-0 على أتلتيك بيلباو مساء أمس، يمكن لأولمو وفيكتور المشاركة في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل أمام ريال مدريد الذي تأهل بفوزه اليوم الخميس 3-0 على ريال مايوركا.

وقال أتلتيكو في بيان على "إكس": "يريد أتلتيكو مدريد أن يعبر عن قلقه العميق إزاء الوضع الذي نشأ في كرة القدم الإسبانية بعد الموقف الذي اتخذه المجلس الوطني للرياضة يوم الأربعاء.

"نعتقد أن هذا القرار يعرض النظام الحالي للخطر، ويثير تساؤلات حول قواعد اللعبة".

وأضاف أتلتيكو أن التدخل الحكومي صنع سابقة خطيرة.

وقال أتلتيكو: "هذا يفتح الباب أمام انتهاك القواعد وارتكاب أخطاء جسيمة شهدناها في الماضي دون قواعد واضحة ومتساوية للجميع، لن يكون هناك منافسة عادلة".