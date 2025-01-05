نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة بيراميدز عقب الفوز على الترجي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق فريق بيراميدز الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا



انطلقت المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الدفاع الجوي



تقدم الترجي التونسي في الدقيقة 56 عن طريق يوسف البلايلي

نجح مصطفى فتحى فى التعادل فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع، ثم سجل إبراهيم عادل هدف الفوز بكرة مقصية فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع.



يقدم إليكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب مجموعة بيراميدز عقب الفوز على الترجي التونسي



ترتيب مجموعة بيراميدز عقب الفوز على الترجي

1ـ الترجي التونسي 7 نقاط من 4 مباريات

2ـ بيراميدز 7 نقاط من 4 مباريات

3- ساجرادا 5 نقاط من 4 مباريات

4-دجوليبا نقطتين من 4 مباريات



ويتساوي فريقي بيراميدز والترجي التونسي في عدد الأهداف أحرز كلًا منهما 7 أهداف