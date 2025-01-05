نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة بروكسي والداخلية في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بروكسي لمواجهة نظيره الداخلية وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر دوري المحترفين.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم تحكيم المباراة والذي يقوده الحكم أحمد العباسي.

ويعاونه كلا من هشام ربيع مساعد أول، محمود خلف مساعد ثان، ويتواجد وليد ناجي حكما رابعا.

ويتواجد ياسر خضر مراقبا للمباراة بينما يقيم الحكاك محمد فرج.



موعد مباراة بروكسي والداخلية في دوري المحترفين

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب نادي بروكسي.