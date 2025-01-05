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أحمد جودة - القاهرة - وجه جورج مرزباخ، حفيد مؤسس نادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء بمناسبة ذكرى تأسيس النادي.

حفيد مؤسس الزمالك: الكونفدرالية والسوبر الإفريقي لحظات لن أنساها..ومباراة المصري هامة

وقال مرزباخ في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامية نيرة الأحمر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شهدت السنة الماضية لحظات لا تنسى، أولا كان الفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي في مباراة هامة جدا لن تنساها الجماهير.. ثانيا كان إنشاء متحف نادي الزمالك الذي أتاح الفرصة للجماهير لمعرفة وتذكر الكم الهائل من البطولات التي حققها النادي كي يعلمها الأجيال الجديدة".

وأضاف: "بالنسة لي شخصيا هناك لحظات في 2024 لن أنساها حيث أتيحت لي الفرصة في شهر مارس لمقابلة إدارة النادي في الرياض واللاعبين وبعض المشجعين..لقد كانت ذكريات جميلة لن تسقط من ذاكرتي".

وأوضح: "أود أن أوجه رسالة للاعبين قبل مباراة غدا الهامة في كأس الكونفدرالية أمام النادي المصري.. نحن الآن نتصدر المجموعة بعد الجولة الثالثة ونواجه النادي البورسعيدي الذي يحتل المرتبة الثالثة.. اللاعبون لا تنسوا أنكم الحصان الأبيض ولديكم جماهير مخلصة وتحت قيادة مدربنا الجديد كريستيان جروس الذي سبق له الحصول على الكونفدرالية".

