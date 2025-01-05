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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفوز على المصري البورسعيدي مهم للغاية من أجل مواصلة الصدارة في ترتيب المجموعة بالكونفدرالية.

نادر السيد: مباراة المصري مهمة..وجروس وضع يده على نقاط القوة والضعف



وقال السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامية نيرة الأحمر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جروس بدأ يتعرف على لاعبي الزمالك ويعرف نقاط القوة والضعف ومباراة الاتحاد السكندري كانت جيدة للغاية".

وأضاف: "حسام أشرف مهاجم متميز وأتوقع له مستقبل جيد مثلما فعل مصطفى محمد، وأتمنى أن لا يتأثر اللاعبين بالسوشيال ميديا لأنه عالم افتراضي وليس واقعي".

وأوضح: "جروس لديه من الخبرات التي يستطيع من خلالها وضع نادي الزمالك على منصات التتويج خلال الفترة المقبلة واختياره موفق للغاية لتدريب الفريق".