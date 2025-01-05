الرياضة

نادر السيد: مباراة المصري مهمة..وجروس وضع يده على نقاط القوة والضعف

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفوز على المصري البورسعيدي مهم للغاية من أجل مواصلة الصدارة في ترتيب المجموعة بالكونفدرالية.

نادر السيد: مباراة المصري مهمة..وجروس وضع يده على نقاط القوة والضعف 
 

وقال السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامية نيرة الأحمر،  المذاع على قناة نادي الزمالك: "جروس بدأ يتعرف على لاعبي الزمالك ويعرف نقاط القوة والضعف ومباراة الاتحاد السكندري كانت جيدة للغاية".

وأضاف: "حسام أشرف مهاجم متميز وأتوقع له مستقبل جيد مثلما فعل مصطفى محمد، وأتمنى أن لا يتأثر اللاعبين بالسوشيال ميديا لأنه عالم افتراضي وليس واقعي".

وأوضح: "جروس لديه من الخبرات التي يستطيع من خلالها وضع نادي الزمالك على منصات التتويج خلال الفترة المقبلة واختياره موفق للغاية لتدريب الفريق".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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