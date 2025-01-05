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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن جلسة بين نادي بيراميدز ونظيره خيتافي الإسباني من أجل حسم صفقة إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

خالد الغندور: جلسة بين بيراميدز وخيتافي لحسم صفقة إبراهيم عادل

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن هناك جلسة ستكون خلال الأيام المقبلة بين مسؤولي نادي خيتافي الإسباني وإدارة بيراميدز، لضم اللاعب إبراهيم عادل.

وأضاف، أن الفريق الإسباني مستعد لتلبية كافة رغبات إدارة نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات نجم منتخبنا الأولمبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.