نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتور جورج مدربًا جديدًا للريان حتى 2027 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الريان القطري تعاقده رسميًا مع البرتغالي أرتور جورج لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة القادمة، بعقد يمتد حتى عام 2027، بعد رحيله عن نادي بوتافوغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس.

سيتولى جورج المهمة خلفًا للمدرب القطري يونس علي الذي تم إنهاء عقده بالتراضي.



وأكد الريان القطري في بيان رسمي عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إنهاء العلاقة مع يونس علي، الذي تولى المهمة في سبتمبر (أيلول) الماضي بشكل مؤقت بعد رحيل السويدي بويا إسباجي بسبب تراجع النتائج.

وجاء في البيان: "يتوجه النادي بخالص الشكر للمدرب الوطني يونس علي على الفترة التي قضاها مع الفريق، ونثمن العمل الذي قام به في ظل الظروف التي مر بها النادي. ونتمنى له التوفيق في مشواره التدريبي المقبل".

وأنهى جورج تعاقده مع فريق بوتافوغو البرازيلي، الذي تولى تدريبه منذ أبريل (نيسان) الماضي.

ويعد جورج من أبرز الأسماء التدريبية الواعدة، حيث قاد بوتافوغو في 55 مباراة حقق خلالها 31 انتصارًا، وتمكن من تحقيق إنجازات لافتة أبرزها الفوز بلقبي الدوري البرازيلي وكأس كوبا ليبرتادوريس، مما جعله محط أنظار إدارة الريان القطري التي تسعى لاعادة الفريق إلى مساره الصحيح من جديد.

ويحتل الريان المركز الثامن في الدوري القطري برصيد 13 نقطة بعد مرور 11 جولة من عمر المسابقة كما يحتل المركز السابع في مجموعة الغرب لمنافسات دوري أبطال آسيا برصيد 5 نقاط بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.

