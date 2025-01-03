نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمنعم أساسيا.. تشكيل نيس الرسمي لمواجهة ستاد رين في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفرنسي فرانك هايس مدرب نيس، التشكيل الرسمي للفريق، استعدادا لمواجهة ستاد رين، في إطار منافسات مسابقة الليج آن، لموسم 2024-2025.

نيس يواجه ستاد رين في الدوري الفرنسي

ويحتضن ملعب أليانز ريفيرا، المواجهة الحماسية بين نيس وستاد رين، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الحكم الفرنسي جيروم بريسارد.

ويحتل نيس المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الفرنسي، برصيد 24 نقطة، من 15 مباراة.

وجاء تشكيل نيس، كالتالي:-

بولكا - ميندي - عبد المنعم - ندايشيميي - بارد - بوداوي - ندومبيلي - ديوب - بوعناني - خمن - لابورد.

القنوات الناقلة لمواجهة نيس وستاد رين في الليج آن

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD4.