انت الأن تتابع خبر مدرب عُمان: تفاصيل صغيرة ستحسم النهائي امام البحرين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يرى رشيد جابر مدرب منتخب عمان ان تفاصيل صغيرة ستحسم نهائي كأس الخليج "خليجي 26" أمام البحرين .
جاءت تصريحاته خلال المؤتمر الخاص باللقاء حيث اكد ان تحضيراتهم للمباراة تركزت على الاستشفاء نظرا لضغط المباريات في البطولة .
واشار جابر الى ان البحرين منافس جيد ويملك عناصر قوية مشددا على اهمية التركيز الكامل والرغبة القوية والتعامل الدقيق مع التفاصيل الصغيرة في النهائي لتتويج مجهودهم خلال الأسبوعين الماضيين .
واضاف انهم يلعبون كمجموعة ويثقون في جميع العناصر وان اي لاعب يعوض الآخر في حال الغياب.