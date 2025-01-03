انت الأن تتابع خبر مدرب عُمان: تفاصيل صغيرة ستحسم النهائي امام البحرين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرى ​رشيد جابر​ مدرب ​منتخب عمان​ ان تفاصيل صغيرة ستحسم نهائي كأس الخليج "​خليجي 26​" أمام البحرين .

جاءت تصريحاته خلال المؤتمر الخاص باللقاء حيث اكد ان تحضيراتهم للمباراة تركزت على الاستشفاء نظرا لضغط المباريات في البطولة .

واشار جابر الى ان البحرين منافس جيد ويملك عناصر قوية مشددا على اهمية التركيز الكامل والرغبة القوية والتعامل الدقيق مع التفاصيل الصغيرة في النهائي لتتويج مجهودهم خلال الأسبوعين الماضيين .

واضاف انهم يلعبون كمجموعة ويثقون في جميع العناصر وان اي لاعب يعوض الآخر في حال الغياب.