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أحمد جودة - القاهرة - وقّع اللاعب المغربي الشاب ​يوسف اخميريش​ أول عقد احترافي له مع نادي ​توتنهام​ هوتسبير الإنجليزي.

المغربي أخميريش يوقع عقده مع توتنهام حتى عام 2028

وأعلن نادي شمال لندن عن توقيع عقد مع لاعب منتخب الشباب المغربي لمدة 3 سنوات ونصف، تنتهي في صيف 2028.

يلعب اخميريش، البالغ من العمر 19 عامًا، في مركز الجناح الأيسر، وتدرج داخل النادي اللندني.

ويواصل توتنهام هوتسبير معاناتهُ هذا الموسم بقيادة المدرّب الاسترالي ​انجي بوستيكوجلو​ حيّثُ يحتل المركز الحادي عشر مع انتهاء النصف الأول من البريمييرليج برصيد 24 نقطة وحقّق فوز واحد فقط في آخر 5 مباريات بالدوري الممتاز.