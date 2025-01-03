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أحمد جودة - القاهرة - وقّع اللاعب المغربي الشاب يوسف اخميريش أول عقد احترافي له مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
المغربي أخميريش يوقع عقده مع توتنهام حتى عام 2028
وأعلن نادي شمال لندن عن توقيع عقد مع لاعب منتخب الشباب المغربي لمدة 3 سنوات ونصف، تنتهي في صيف 2028.
يلعب اخميريش، البالغ من العمر 19 عامًا، في مركز الجناح الأيسر، وتدرج داخل النادي اللندني.
ويواصل توتنهام هوتسبير معاناتهُ هذا الموسم بقيادة المدرّب الاسترالي انجي بوستيكوجلو حيّثُ يحتل المركز الحادي عشر مع انتهاء النصف الأول من البريمييرليج برصيد 24 نقطة وحقّق فوز واحد فقط في آخر 5 مباريات بالدوري الممتاز.