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أحمد جودة - القاهرة - أكد كارلوس كاربيران، مدرب فالنسيا، أن مواجهة ريال مدريد، غدا الجمعة، في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، هي فرصة للتطور وبلورة الخطط وإظهار الالتزام والطاقة.

مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور

ويلتقي فالنسيا مع نادي ريال مدريد غدا الجمعة، في مباراة مؤجلة من الليجا في تمام العاشرة مساء.

وواصل: "بعيدا عن ريال مدريد، تركيزي ينصب على استعادة أفضل نسخة من فريقي.. عقليتي هي إخراج أفضل أداء من اللاعبين".

وأعلن نادي فالنسيا، تعاقده مع كارلوس كوربيران ليتولى تدريب الفريق حتى 2027.