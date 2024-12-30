رسميا.. إقالة مدرب نادي ميلان
قرر نادي ميلان اليوم الاثنين، إقالة مدربه الفني البرتغالي باولو فونسيكا، غداة تعادل "الروسونيري" مع ضيفه روما (1-1) في قمة مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال ميلان، في بيان رسمي: "يعلن النادي عن إعفاء باولو فونسيكا من مهامه كمدير فني للفريق الأول للرجال".
وأضاف النادي : "يعرب ميلان عن امتنانه لباولو على احترافيته الرائعة، ويتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية".
وذكر أن نادي ميلان تعاقد مع باولو فونسيكا في يوليو الماضي، وقالد المدرب البرتغالي "الروسونيري" إلى الفوز في 12 مباريات مقابل 6 تعادلات و6 هزائم.
ويحتل نادي ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وتفصله ثمان نقاط المركز الرابع المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الذي يشغله فريق لاتسيو الآن.
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