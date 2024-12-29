نابولي يضيق الخناق على أتلانتا

نابولي يضيق الخناق على أتلانتافاز نابولي على ضيفه فينيزيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز جياكومو راسبادوري هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 79.

ورفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أتلانتا متصدر جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد فينيزيا عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل تورينو أمام مضيفه أودينيزي بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات نفس الجولة اليوم.

أحرز هدفي أودينيزي كل من إسحاق توريه ولورينزو في الدقيقتين 41 و49، فيما سجل هدفي تورينو كل من تشي آدمز رد وصامويل ريتشي في الدقيقتين 54 و64.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع بفارق أربع نقاط عن تورينو صاحب المركز العاشر.