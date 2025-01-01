مدبولي: نجحنا في تجاوز أصعب التحديات في 2024.. وندخل العام…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 06:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن العام الماضي كان من أصعب الأعوام التي واجهتها مصر بسبب التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية.

وأشار مدبولي ، خلال رسائله في بداية العام الجديد في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة نجحت بفضل تخطيطها وقدرتها، في تجاوز تلك الأزمات، ومن بينها سداد التزامات خارجية بلغت 39 مليار دولار.

وأوضح أن التحديات الاستثنائية التي شهدها العام الماضي، مثل الأزمات الإقليمية وتأثيرها على قناة السويس، شكلت ضغوطًا كبيرة، لكن الدولة استطاعت التعامل معها بمرونة وكفاءة.

وأضاف رئيس الوزراء: “نحن ندخل العام الجديد برؤية واضحة وتخطيط مدروس، مع تفاؤل بتحقيق إنجازات أفضل في ظل التحديات المستمرة، مؤكدين قدرتنا على مواجهة أي صعوبات بما يخدم المصلحة الوطنية”.