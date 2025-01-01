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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبي يودع مليار يورو ضمن برنامج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 06:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن الاتحاد الأوروبي حول الشريحة الأولى من برنامج الدعم إلى مصر بقيمة مليار يورو، والتي وصلت إلى البنك المركزي المصري المصري يوم الجمعة الماضية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الدفعة تمثل جزءًا من التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة الاقتصاد المصري.
وأكد مدبولي أن تزامن هذا الإنجاز مع إعلان صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك يعد دليلاً قويًا على نجاح الحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن إعلان صندوق النقد الدولي عن المراجعة الناجحة يعكس التقدم الذي تحققه مصر في مسار الإصلاحات الاقتصادية، وأن هذا الإنجاز يحظى بترحيب كبير من الأسواق الخارجية ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري.
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