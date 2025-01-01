مدبولي: تشكيل مجالس استشارية من القطاع الخاص لتسريع الإصلاح…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 06:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توجه الحكومة لتشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال والخبراء في القطاع الخاص ، لتعمل كمجالس استشارية لرئاسة الوزراء.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي منعقد اليوم الأربعاء، أن هذه المجموعات سيتم تخصيصها لقطاعات مختلفة مثل السياحة، الصناعة، تنمية الصادرات، والتنمية العقارية، على أن تجتمع دوريًا مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لبلورة خطط تنفيذية للإصلاح والتطوير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً للاقتراحات والمناقشات التي تمت خلال اللقاءات المتعددة مع المستثمرين ورجال الأعمال على مدار الشهور الماضية، والتي كانت تهدف إلى فهم التحديات ومناقشة سبل تجاوزها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

وأكد أن الحكومة تُولي أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص في وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها، مشيرًا إلى أن العديد من القوانين والإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها، مثل تحسين بيئة الأعمال وتيسير تسوية المنازعات، جاءت بناءً على تلك الحوارات المستمرة.

وأضاف: “هدفنا تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع التحديات الحالية بصورة فعّالة”.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص سيأخذ شكلًا مؤسسيًا المرحلة المقبلة، لضمان تحقيق رؤية شاملة للإصلاح والنمو الاقتصادي.