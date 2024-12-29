نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل المالية لعرض الزمالك لتجديد عقد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة نادي الزمالك قد عرضا لتجديد عقد أحمد مصطفى زيزو خلال الأيام القليلة الماضية من خلال وكيله.

التفاصيل المالية لعرض الزمالك لتجديد عقد زيزو

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" العرض المقدم من مجلس إدارة نادي الزمالك لوكيل أحمد مصطفى زيزو (والده) كان يشمل ٣٠ مليون جنيه كمنحة تعاقد، و٥٠ مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأضاف:" والد زيزو رفض العرض المقدم من إدارة النادي وطلب الحصول على ٥٠ مليون جنيه كمنحة تعاقد، و٨٠ مليون جنيه في الموسم من أجل الموافقة على التجديد