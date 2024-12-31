تشيلسي يسقط أمام إبسويتش تاون بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، للهزيمة على يد نظيره فريق إبسويتش تاون، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وانطلقت أحداث مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

أحداث مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

بدأت مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون بداية غير متوقعة، بسبب الضغط الكبير على لاعبي البلوز بشكل مبكر.

وفي الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب ليام ديلاب نجم فريق إبسويتش تاون، في تسجيل الهدف الأول في شباك تشيلسي.

وسدد كول بالمر لاعب فريق تشيلسي كرة قوية في الدقيقة 21 من الشوط الأول، ولكنها ارتطمت بالقائم.

وسجل جواو فيليكس مهاجم تشيلسي الهدف الأول لصالح البلوز في الدقيقة 27 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 45 سدد كول بالمر كرة جديدة لصالح فريق تشيلسي ولكنها ارتطمت بالقائم مرة أخرى.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف عند الدقيقة 53 اللاعب أوماري هاتشينسون الهدف الثاني لصالح فريق إبسويتش تاون بأسيست من ديلاب.