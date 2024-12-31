هل تسبب زيوت القلي السرطان!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - تأثير زيوت القلي على الصحة العامة

تُعتبر زيوت القلي جزءًا أساسيًا من المطبخ في العديد من الثقافات، إذ يُستخدم في إعداد مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية. ومع ذلك، ظهرت في السنوات الأخيرة مخاوف متزايدة حول الأضرار الصحية المحتملة لاستخدام زيوت القلي بشكل متكرر. والسؤال الأبرز الذي يراود الكثيرين هو: هل يمكن أن تسبب زيوت القلي السرطان؟

كيف تؤثر زيوت القلي على الصحة؟

عند استخدام زيوت القلي بدرجات حرارة مرتفعة، تحدث عملية تعرف بالأكسدة، حيث تتفاعل جزيئات الزيت مع الأكسجين وتنتج مواد كيميائية تعرف بالألكينات والأكرولين. هذه المواد قد تكون ضارة للصحة إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة وعلى مدى طويل.

الأطعمة المقلية و الدهون المتحولة: تحتوي بعض زيوت القلي، خاصةً المهدرجة منها، على الدهون المتحولة التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وتنخفض نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم.

تحتوي بعض زيوت القلي، خاصةً المهدرجة منها، على الدهون المتحولة التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وتنخفض نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم. المركبات المسرطنة: عند تسخين الزيوت إلى درجات حرارة عالية، من الممكن أن تتكون بعض المركبات الكيميائية الضارة مثل الأكريلاميد. تعتبر العديد من الدراسات أن الأكريلاميد من المواد المسرطنة في الحيوانات، وما زالت الأبحاث جارية لتحديد تأثيره الدقيق على البشر.

كيف يمكن الحماية من المخاطر المحتملة؟

حتى نتجنب المخاطر الصحية التي قد تأتي مع استخدام زيوت القلي، يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية:

استخدام زيوت ذات درجات احتراق عالية مثل زيت الزيتون البكر أو زيت الأفوكادو، والتي تعتبر أكثر استقرارًا عند الطهي.

تجنب استخدام الزيوت لأكثر من مرة في القلي، حيث يزيد هذا من تراكم المواد الضارة.

اتباع نظام غذائي متوازن يشمل تقليل الأطعمة المقلية، والاعتماد بشكل أكبر على الأطعمة المطهوة بطرق أخرى مثل الشوي أو الطهي على البخار.

الحفاظ على درجة حرارة القلي المثلى والتي عادة ما تتراوح بين 160-180 درجة مئوية، لتفادي الاحتراق الزائد.

الخاتمة

في الختام، تعد زيوت القلي جزءًا لا يتجزأ من الطهي في العديد من الثقافات، ولكن من المهم استخدامها بشكل واعٍ للحد من المخاطر الصحية المحتملة. على الرغم من عدم وجود دليل قاطع يربط بين زيوت القلي والسرطان بشكل مباشر في البشر، فإن الاعتدال والاختيار الصحيح للزيوت يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر ويضمن المزيد من الأمان الغذائي. تفهم طبيعة الزيوت واستخدامها بطرق سليمة يمكن أن يعزز صحة الإنسان ويجنبنا الكثير من المشاكل الصحية.