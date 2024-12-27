نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الزمالك يرد على النور السعودي بعد بيان صفقة جمال صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك رد على مسؤولي نادي النور السعودي بعد التعاقد مع اللاعب جمال صلاح لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "سموحة يمتلك عقد اللاعب وتم إعارته للنور السعودي وعقد إعارة اللاعب يشمل بندًا لفسخ التعاقد في حال عدم الحصول على الراتب لمدة شهرين".





وأكمل: "الزمالك قبل إتمام التعاقد مع جمال صلاح تأكد من إجراءات اللاعب وسموحة لفسخ التعاقد مع النور السعودي".

واستطرد: "هناك تأكيد داخل نادي الزمالك على صحة التعاقد مع جمال صلاح وإجراءات فسخ سموحة لعقد الإعارة، وإدراة الزمالك ترى أنها ليست طرف في الأزمة وأن الموقف بالكامل بين سموحة والنور السعودي".