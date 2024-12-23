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أحمد جودة - القاهرة -

يدخل فريق الأهلي في تحد صعب ضمن رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري لكرة القدم حين يحل ضيفا مساء الخميس المقبل على المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من منافسات النسخة الاستئنائية موسم 2024 / 2025.

مهمة صعبة للزمالك وصدام قوي للأهلي في الجولة السادسة بالدوري المصري

وتقام مسابقة الدوي المصري الموسم الحالي بشكل استثنائي من دور واحد ثم يتنافس أصحاب المراكز التسعة الأولي منفردين من دور واحد أيضا لتحديد البطل والفرق التي ستتأهل في بطولتي دوري أبطال والكونفدرالية، بينما يتنافس أصحاب التسع مراكز الأخرى للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتقام مواجهات الجولة السادسة على ثلاثة أيام حيث تبدأ بمباراتين غدا الثلاثاء، زد مع إنبي، وطلائع الجيش يستضيف الزمالك ثم ثلاث مباريات يوم الأربعاء حيث يلعب الاتحاد السكندري مع فيوتشر، والإسماعيلي مع حرس الحدود، وبيراميدز مع فاركو.

وتختتم مباريات الجولة بأربع مباريات يوم الخميس حيث يلتقي البنك الأهلي مع سيراميكا، وسموحة مع غزل المحلة، والمصري ضد الأهلي، وبتروجيت مع الجونة.

وتعد مواجهة المصري والأهلي هي الأقوى في تلك المرحلة خاصة أن الأول رغم سقوطه في فخ التعادل السلبي في الجولة الخامسة مع حرس الحدود لكنه لا يزال يتصدر جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من خمس مباريات حيث فاز في 3 وتعادل في مباراتين، ولم يسكن مرماه أي هدف حتي الآن وسجل لاعبوه 4 أهداف، لذا ستكون هناك مهمة خاصة للفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأحمر في هز شباك الفريق البورسعيدي للمرة الأولي هذا الموسم خاصة بعد تألق أبوعلي وقيادته للفريق الأحمر لفوز كبير بنتيجة 6 / 1 على حساب شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من خوض 4 مباريات بعد أن تاجلت مواجهته في الجولة الماضية مع سموحة، ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاستغلال الصحوة في مواجهة بلوزداد بمحاولة تخطي عقبة المصري البورسعيدي وكسر حدة فقد النقاط حيث تعادل الفريق الأحمر في آخر مباراتين بالدوري المصري أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي.

ويعود لصفوف الأهلي لاعبه عمر كمال عبد الواحد بينما يستمر غياب كل من علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر للإصابة بينما يسيطر الغموض على موقف المغربي رضا سليم الذي تعرض للإصابة في مباراة بلوزداد.

وفي مواجهة أخرى مرتقبة يسعى الزمالك للخروج من نفق الأزمة التي خلفها التعادل الإيجابي 1/1 مع سيراميكا كليوباترا في المواجهة الماضية بمحاولة تخطي عقبة طلائع الجيش.

ويحتل الزمالك وصافة البطولة حتي الآن برصيد 10 نقاط بعد أن خاض خمس مباريات حيث فاز في 3 وخسر مباراة وتعادل مثلها، وفوزه أمام الطلائع مع تعثر المصري البورسعيدي يجعله ينقض على الصدارة منفردًا، بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعد خوض خمس مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة.

ويأمل فريق بيراميدز تجاوز النتائج السلبية التي يعاني منها في مسابقة الدوري المحلي بمحاولة تحقيق الفوز حين يستضيف فاركو مساء الأربعاء بالجولة السادسة من المسابقة، وخسر بيراميدز من المصري البورسعيدي ثم تعادل ايجابيا مع مضيفه الإسماعيلي 1-1 في الجولتين الماضيتين ليحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد خوض 5 مباريات حيث فاز في 2 وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 7 نقاط بعد خوض 5 مباريات حيث فاز في 2 وخسر في مثلهما وتعادل في مواجهة.

فيما يصطدم فريق إنبي الباحث عن الخروج من دوامة صراع الهبوط بضيفه زد في مواجهة صعبة علي الطرفين، خاصة أن فريق (زد) يتواجد في المركز الخامس برصيد 8 نقاط من خوض 5 مباريات ويسعي للبقاء قريبا من المربع الذهبي، بينما يحتل إنبي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط بعد خوض خمس مباريات.