نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف وسام أبوعلي.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الأهلي على شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكبير على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بسداسية مقابل هدف وحيد.



ونجح النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق الأهلي في تسجيل ثلاثية أمام شباب بلوزداد الجزائري، وساهم في تحقيق الفوز الكبير.



ويتصدر النجم الجزائري يوسف بلايلي مهاجم فريق الترجي التونسي، جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الآن برصيد 6 أهداف، ويليه كليمنت مزيز لاعب يانج بويز بواقع 4 أهداف.



ويتواجد النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي في المركز السابع بجدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 أهداف.



جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا



1- يوسف بلايلي – الترجي التونسي (6 أهداف).

2- كليمنت مزيز – يانغ بويز (4 أهداف).

3- فيستون مايلي – بيراميدز (4 أهداف).

4- محمد عبد الرحمن – الهلال السوداني (4 أهداف).

5- برينس دوبي – يانغ أفريكانز (4 أهداف).

6- ستيفان عزيز كي – يانغ أفريكانز (4 أهداف).

7- وسام أبو علي – الأهلي المصري (4 أهداف).

8- إبراهيم عادل – بيراميدز (3 أهداف).

9- إكرام راينر – صن داونز (3 أهداف).

10- جويل بيا – الجيش الملكي (3 أهداف).

11- بيرسي تاو – الأهلي المصري (3 أهداف).

