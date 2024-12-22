سحب قرعة بطولة كمز الرابعة لكرة القدم بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي: سحبت قرعة بطولة كمز الرابعة لكرة القدم والتي ينظمها فريق الجزيرة التابع لنادي المصنعة بمشاركة 12 فريقًا وذلك برعاية الدكتور محمد بن حمد الهنائي الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات ومراكز العُماني للتأهيل والرعاية وبحضور سليمان بن سلطان المجيني المشرف العام بفريق الجزيرة الرياضي وعدد من الرياضيين. وقد ألقى زهران بن علي السيابي مدير البطولة كلمة ترحيبية وشرح خلالها اللائحة التنظيمية للبطولة بعد ذلك قام راعي الحفل بسحب قرعة البطولة للفرق المشاركة وهي (من نادي المصنعة الجزيرة والتضامن والقريحات وشباب ودام والرائد وودام الغاف والشاطئ، ومن نادي السويق الساحل والليلة والجنز ومن نادي السيب الشباب، ومن نادي الشباب الجنينة)، حيث جاءت كالآتي: المجموعة الأولى الجزيرة وودام الغاف والجنز وشباب ودام، والمجموعة الثانية الغليلة والرائد والقريحات والتضامن، والمجموعة الثالثة الشباب والجنينة والساحل والشاطئ. وستقام المباريات على ملعب الجزيرة بولاية المصنعة.

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