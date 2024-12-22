انت الأن تتابع خبر تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الخامسة في موسم 2024-2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد نهاية الجولة الخامسة والتي قد غاب عنها المارد الأحمر إليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الخامسة في موسم 2024-2025، والجدير بالذكر أنه قد أقيم بالأمس السبت الموافق 21 ديسمبر الجاري مباراتان كليهما انتهوا بالتعادل، حيث كانت المباراة الأولى تجمع بين نادي غزل المحلة ضد فريق الإتحاد السكندري وقد انتهى هذا اللقاء بالتعادل السلبي، بينما أقيمت مباراة أخرى بين نادي الإسماعيلي وبين نادي بيراميدز وقد انتهى هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وبعد نهاية منافسات يوم السبت يرغب عشاق ومحبي كرة القدم في مصر معرفة ترتيب جدول الترتيب العام وهو ما سوف نتطرق إليه خلال السطور القادمة من المقال فقد تابع معي.

والجدير

بالذكر أن النادي الأهلي لم يلعب مباراته المقررة ضد نادي سموحة بسبب ارتباط النادي الأهلي بمباراة أفريقية يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري، أي أن الأهلي سوف يلعب اليوم لذلك لم يتمكن من لعب هذه المباراة، أما جدول الترتيب فحتى هذه اللحظة يتصدره نادي المصري البورسعيدي برصيد 11 نقطة ثم يأتي نادي بيراميدز في المركز الثاني ويليه الزمالك ثم الأهلي.

نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

بعد نهاية منافسات الجولة الخامسة باستثناء مباراة النادي الأهلي ضد فريق سموحة إليكم نتائج هذه الجولة: