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أحمد جودة - القاهرة - أكد وائل القباني مدافع الزمالك السابق، أن محمد الشناوي قائد فريق الأهلي كان عليه أن يتجنب الصدام الجماهيري بعد لقاء باتشوكا، مشيرا إلى أن أي لاعب يقترن اسمه بالنادي الأهلي يحصد البطولات، ولا بد أن يعلم حجم الجمهور ويدرك غضبه جيدًا.

القباني: الشناوي كان عليه تجنب الصدام مع الجمهور.. والأهلي لم يستغل الفرص أمام باتشوكا

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "الطبيعي أنه عند خسارة الأهلي، سيحزن الجمهور بسبب ما حدث في لقاء باتشوكا، كان يجب أن يشعر الشناوي بحالة الحزن والغضب وان يدخل سريعا لغرفة الملابس".

وأضاف: "الأهلي كان يخلق لنفسه فرص كثيرة أمام باتشوكا المكسيكي، والفريق لم يكن له سوى فرصة واحدة بـ كهربا، ومحاولة لطاهر محمد طاهر، ولم أشعر أن فريق باتشوكا "يخوف" ولم يتم استغلال سوء خط الدفاع، وحسين الشحات كان بطيئ جدًا، وبعض اللاعبين كانوا يتعجلون التسديد من خارج المنطقة دون تركيز".

وأكمل: "الأهلي لم يستغل اول 20 دقيقة في المباراة وتراجع فريق باتشوكا، وكان عليه الضغط بقوة من اجل التسجيل مبكرا، ولكن هذا لم يحدث مطلقا، وكان هناك محاولة لاحراز هدف".

وزاد: "لو كان كولر وافق أو لم يُوافق على تسديد كهربا، فأن المدرب يتحمل المسئولية في كلا الحالتين، استحالة كان كهربا يسدد لو رفض المدرب، ولو كان وافق منذ البداية فأنه أيضا يتحمل مسئولية ما حدث".

وأكد: "العقوبة ليس لها علاقة بمكسب أو الخسارة، لا بد أن يكون هناك (سيستم) إداري، فلا يجب رفع أي عقوبة حال المكسب، ولكن عمر كمال أيضا اهدر ركلة الترجيح أيضا، ولكن البعض لن يتحدث عنه، ولكن الحديث فقط عن كهربا يعنى أن هناك نية مبيتة لذبح كهربا، ولكن في النهاية هناك توفيق وعدم توفيق في ركلات الترجيح".

وأتم: "بالطبع، الأهلي كان يحتاج لتدعيم قوي، ولكن هل كولر طلب الاكتفاء بـ4 لاعبين فقط؟!، بالطبع لو وافق فأنه يتحمل المسئولية، وبالطبع حال التعاقد مع لاعبين جدد من الأجانب فأن هناك لاعبين يجب أن ترحل، وأعتقد أن الأهلي في حاجة لضم ثنائي في مركز رأس الحربة خصوصا مع كثرة البطولات التي يشارك فيها الأهلي