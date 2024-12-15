طرق للحد من “إدمان” الوجبات الخفيفة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - يعتبر تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية أو أثناء مشاهدة التلفاز، بالإضافة إلى الانغماس في تناول الطعام في المساء، من السلوكيات التي يعاني منها العديد من الأشخاص.

وفقًا لتقرير نشره موقع “ميديا فيد”، قد يشير الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة إلى وجود مشكلة صحية، لكن الخبر السار هو أنه يمكن اتباع استراتيجيات فعّالة للحد من تناولها دون الحاجة إلى التخلي عنها تمامًا.

**الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة**

فهم الأسباب التي تدفع إلى تناول الوجبات الخفيفة يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو السيطرة على هذه العادة. هناك عدة عوامل تؤدي إلى الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، منها:

– **الجوع**: تخطي الوجبات أو عدم تناول كميات كافية من الطعام خلال اليوم قد يؤدي إلى الشعور بالجوع بين الوجبات، مما يزيد من تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر.

– **قلة النوم**: يؤثر نقص النوم على هرمونات الجوع، مما قد يؤدي إلى الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية والمعالجة، خاصة في الليل.

– **التوتر**: يُعتبر الأكل العاطفي من الظواهر الشائعة التي تحدث عندما يرتفع مستوى التوتر أو القلق؛ حيث يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول الطعام كوسيلة للتعامل مع مشاعرهم.