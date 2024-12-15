ليلى علوي وبيومي فؤاد في مغامرة كوميدية جديدة بمسرحية “مشيرة الخطيرة” في موسم الرياض

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

أعلنت الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي عن مشاركتها في مسرحية كوميدية جديدة تحمل عنوان “مشيرة الخطيرة”، والتي ستعرض ضمن فعاليات موسم الرياض 2024. وتشارك ليلى علوي البطولة مع الفنان الكوميدي بيومي فؤاد في هذه المسرحية التي تحمل طابعًا مغايرًا لأعمالها السابقة.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية “مشيرة الخطيرة” التي تجسدها ليلى علوي، وهي لصة آثار محترفة تخطط لاستعادة تمثال فرعوني دفنته في مكان ما قبل اعتقالها. ومع ذلك، تواجه مشكلة كبيرة عندما تكتشف أن المكان الذي دفن فيه التمثال أصبح مدرسة ثانوية، مما يدفعها إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ للوصول إلى هدفها.

إلى جانب ليلى علوي وبيومي فؤاد، يشارك في بطولة المسرحية نخبة من الفنانين المصريين، منهم:إيمان السيد وسليمان عيد ونور إيهاب، مروة عبدالمنعم، وإبرام سمير

ستعرض مسرحية “مشيرة الخطيرة” على مسرح محمد العلي في موسم الرياض خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر 2024.

تعتبر مسرحية “مشيرة الخطيرة” واحدة من العديد من الأعمال الفنية التي تستضيفها فعاليات موسم الرياض. فقد شهد الموسم الحالي مشاركة العديد من النجوم المصريين والعرب في عروض مسرحية متنوعة، مما زاد من جاذبية الموسم وجذب الجمهور.