الدوري السعودي يستهدف التعاقد مع ماركينيوس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الدوري السعودي يستهدف التعاقد مع المدافع البرازيلي، ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن السعودية تريد ضم ماركينيوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الشبكة، إلى أن السعودية على اتصال مع شقيق ماركينيوس، وهو أيضاً وكيل أعماله..

ومن المتوقع أن يكون العرض السعودي من الصعب رفضه على الصعيد المالي، وعلى المدافع البرازيلي أن يتخذ قراراً حاسماً خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن أندية الدوري السعودي حاولت ضمت ماركينيوس، خلال الصيف الماضي، ولكن اللاعب البرازيلي تمسك بالبقاء ضمن صفوف باريس سان جيرمان.