الخطوات الأولى: متى يجب أن يبدأ طفلي بارتداء الأحذية؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - تُعتبر لحظة بدء طفلك بالمشي واحدة من أكثر اللحظات إثارة في مسيرته نحو النمو، حيث تمثل علامة فارقة نحو الاستقلالية.

بينما قد يتجاوز بعض الأطفال مرحلة الزحف ويبدؤون المشي مباشرة، يبدأ آخرون في المشي في أعمار مختلفة، فقد يبدأ البعض في عمر 8 أشهر، بينما قد يتأخر آخرون حتى سنوات الطفولة المبكرة.

لكن السؤال الذي يطرحه الأهل هو: “متى يجب أن يرتدي الطفل الأحذية؟”

**المشي حافي القدمين: الخيار الأفضل داخل المنزل**

يؤكد واين لوبوك، اختصاصي تطوير الأحذية ومدير قسم القياسات في شركة “ستارت رايت شوز”، أن الأطفال لا يحتاجون إلى ارتداء الأحذية إلا عندما يبدأون في استكشاف العالم خارج المنزل.

ويضيف أنه “داخل المنزل، يُفضل أن يبقوا حفاة القدمين أثناء تعلمهم خطواتهم الأولى والوقوف والتنقل بين الأثاث، حيث يمنح ذلك أقدامهم الفرصة للتفاعل مع الأرض وتطوير مهارات تحمل الوزن والدفع اللازمة لتكوين الخطوة”.

ويشرح أن كل خطوة تعتمد على أنظمة دقيقة داخل القدم وحولها، مما يتطلب من الدماغ استقبال إشارات واضحة من القدم دون تدخل من الأحذية.