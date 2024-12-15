موعد دوام المدارس في الكويت 2025 / 2025

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هند السوليه - الرياض - سنستعرض اليوم تفاصيل موعد دوام المدارس في الكويت للعام الدراسي 2025 / 2025، بعد أن أعلنت وزارة التربية عن التقويم الدراسي لهذا العام. سيتضمن التقويم مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي، بالإضافة إلى أيام الإجازات خلال العام الدراسي الجديد، مما يساعد أولياء الأمور والطلاب على الاستعداد بشكل أفضل.

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تفاصيل مواعيد دوام المدارس في الكويت 2025 / 2025

تفاصيل مواعيد دوام المدارس في الكويت 2025 / 2025

تختلف مواعيد بدء الدوام المدرسي حسب المراحل التعليمية. وفيما يلي تفاصيل المواعيد المحددة لكل مرحلة

المرحلة الدراسية موعد بداية المدرسة دوام الإداريين 8 سبتمبر 2025 رياض الأطفال 18 سبتمبر 2025 الصف الأول الابتدائي 16 سبتمبر 2025 المرحلة الابتدائية 17 سبتمبر 2025 المرحلة المتوسطة 17 سبتمبر 2025 المرحلة الثانوية 17 سبتمبر 2025

تم تحديد هذه المواعيد وفقًا للخطط المعلنة من قبل وزارة التربية، لذا يتوجب على الجميع الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في سبتمبر، مع العلم أن كل مرحلة تعليمية ستبدأ في تاريخ مختلف.

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بهذا نكون قد أسأنا فهم مواعيد دوام المدارس في الكويت للعام الدراسي 2025 / 2025، حيث ستبدأ المدارس في سبتمبر القادم مع مواعيد مخصصة لكل مرحلة تعليمية.