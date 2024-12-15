- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دوام المدارس في الكويت 2025 / 2025 في المقال التالي
هند السوليه - الرياض - سنستعرض اليوم تفاصيل موعد دوام المدارس في الكويت للعام الدراسي 2025 / 2025، بعد أن أعلنت وزارة التربية عن التقويم الدراسي لهذا العام. سيتضمن التقويم مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي، بالإضافة إلى أيام الإجازات خلال العام الدراسي الجديد، مما يساعد أولياء الأمور والطلاب على الاستعداد بشكل أفضل.
محتويات
تفاصيل مواعيد دوام المدارس في الكويت 2025 / 2025
تختلف مواعيد بدء الدوام المدرسي حسب المراحل التعليمية. وفيما يلي تفاصيل المواعيد المحددة لكل مرحلة
|المرحلة الدراسية
|موعد بداية المدرسة
|دوام الإداريين
|8 سبتمبر 2025
|رياض الأطفال
|18 سبتمبر 2025
|الصف الأول الابتدائي
|16 سبتمبر 2025
|المرحلة الابتدائية
|17 سبتمبر 2025
|المرحلة المتوسطة
|17 سبتمبر 2025
|المرحلة الثانوية
|17 سبتمبر 2025
تم تحديد هذه المواعيد وفقًا للخطط المعلنة من قبل وزارة التربية، لذا يتوجب على الجميع الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في سبتمبر، مع العلم أن كل مرحلة تعليمية ستبدأ في تاريخ مختلف.
اقترحات لقراءة مقالات إضافية
إليكم بعض المقالات التي قد تهمكم
بهذا نكون قد أسأنا فهم مواعيد دوام المدارس في الكويت للعام الدراسي 2025 / 2025، حيث ستبدأ المدارس في سبتمبر القادم مع مواعيد مخصصة لكل مرحلة تعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد دوام المدارس في الكويت 2025 / 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.