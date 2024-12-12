الرياضة

مصري أم أجنبي؟.. إدارة الزمالك تحدد المدرب الجديد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصري أم أجنبي؟.. إدارة الزمالك تحدد المدرب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة نادي الزمالك يرفض فكرة التعاقد مع مدير فني مصري ومتمسك بالتعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل جوزيه جوميز.

الغندور: مجلس الزمالك يرفض فكرة التعاقد مع مدرب مصري لقيادة الفريق

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" هناك اتفاق على التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق وتم طرح العديد من الأسماء خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك".

واختتم:"الساعات المقبلة ستشهد فتح باب التفاوض مع أكثر من مدرب لمعرفة المطالب المالية".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا