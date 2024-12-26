انت الأن تتابع خبر رياح شديدة وأمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شتاء صعبه تشهده بعض مناطق المملكة العربية السعودية،حيث الظواهر الجوية المتغيرة على الكثير من مناطق المملكة،حيث تتعرض أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية إلى حالة من الرياح النشطة المثيرة للأتربة،بينما هناك توقعات بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة،كما أن هناك فرصة لتكون الضباب على هذه المناطق،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣١ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٨٥.

المدينة المنورة: العظمى ٢٧ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٨٠.

الرياض: العظمى ٢٤ والصغرى ١٣ ودرجة الرطوبة ٧٠.

جدة: العظمى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٢١ ودرجة الرطوبة ٦٥.

الدمام: العظمى ٢٣ والصغرى ١٣ ودرجة الرطوبة ١٠٠.

أبها: العظمى ١٩ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ٢٠ والصغرى ٥ ودرجة الرطوبة ٨٠.

بريدة: العظمى ٢٤ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٦٠.

حائل: العظمى ٢٢ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٨٠.

الباحة: العظمى ١٨ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٩٥.

عرعر: العظمى ١٩ والصغرى ٦ ودرجة الرطوبة ٨٥.

سكاكا: العظمى ٢٠ والصغرى ٩ ودرجة الرطوبة ٧٥.

جازان: العظمى ٣١ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٢٥ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٥٥.