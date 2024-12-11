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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، عن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض، والأفضل لخلافته خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح: حلمي طولان الأفضل لخلافه جوميز داخل الزمالك

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم إنه لا يُفضل أن يأتي مدربًا مصريًا مؤقتًا لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد صلاح: هناك مدربين مصريين قادرين على تولي المسئولية للنهاية لكن هل سيمنحهم أحد الفرصة؟.

وتابع المدير الفني لنادي دايموند: على رأس المدربين القادرين على قيادة الزمالك حاليًا حلمي طولان، بجانب حسن شحاتة.

واختتم محمد صلاح: بعض الأسماء المصرية لن تأتي كمدرب مؤقت في مثل هذه الظروف، لأن الأيام الحالية في النادي صعبة وأتمنى أن يُكمل أحمد مجدي المسيرة إذا لم يكن سيرحل معه.

