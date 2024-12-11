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أحمد جودة - القاهرة -

أصبح المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، نوري شاهين، أحدث شخصية تعبر عن أن لاعبي كرة القدم يواجهون عبء عمل متزايد في جدول المباريات، والذي يزداد بشكل مستمر.

قبل لقاء برشلونة.. مدرب دورتموند يشكو ضغط المباريات

وقال شاهين قبل مواجهة برشلونة اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا: "عبء العمل يكاد يكون لا يحتمل، خاصة بالنسبة للاعبين الدوليين".



وعانى دورتموند من الكثير من الإصابات هذا الموسم، ولكن شاهين يصر على أنه لم يدل بهذه التصريحات "للبحث عن أعذار".

وقال: "مازال لدينا فريق قوي للغاية في الملعب".

وأوضح شاهين أن زيادة عدد المباريات ليس هو فقط الذي يصنع المشاكل، ولكن أيضًا وقت السفر الإضافي، وأضاف إن اللعبة نفسها تغيرت على مدار سنوات وأصبحت أكثر تطلبًا.

وقال: "اللعبة أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل 10 أو 15 عامًا كان الركض السريع أقل بكثير، والركض العادي كان أقل بكثير، الآن يجب أن تدفع نفسك لأقصى حد في كل مباراة".

وزاد عدد مباريات دوري أبطال أوروبا جولتين، وفي العام الجديد ستقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والتي تأهل لها دورتموند.

وحال وصل الفريق إلى النهائي، يعني أن الفريق سيخوض 6 مباريات وسينهي المسابقة في منتصف يوليو (تموز) بعد شهرين من نهاية الدوري الألماني تقريبًا، وقبل 6 أسابيع فقط قبل بداية الموسم الجديد.

وعن الحارس السويسري غريغور كوبيل، أحد لاعبي دورتموند الدوليين الذي شاركوا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت الصيف الماضي، قال شاهين: "لا أعلم متى يفترض أن يذهب غريغور لعطلة".

ويتوقع شاهين ألا يحدث أي تغيير في الموقف، رغم أن مدربين آخرين، وبينهم جوسيب غوراديولا، مدرب مانشستر سيتي، ويورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، أعربوا عن نفس المخاوف.

وقال: "لم يتمكن جوسيب ولا كلوب من تغيير هذا في المؤتمرات الصحافية بعد قول هذا، على الأرجح لن يقول "فيفا" الآن إذا قال نوري شاهين ذلك، سنغيره."