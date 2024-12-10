ختام بطولة البادل لمعلمي مدارس ولاية قريات

اختتمت امس الاول بطولة زيكو بادل لمعلمي مدارس ولاية قريات في نسختها الأولى، وذلك تحت رعاية سليمان بن سالم العادي عضو اللجنة الاستشارية بنادي قريات بحضور طلاب المدارس المشاركة واعضاء اللجنة المنظمة، حيث توج فريق مدرسة عدي بن حاتم (ب) بالمركز الاول وجاء فريق عدي بن حاتم (ج ) في المركز الثاني وفريق معاذ بن جبل ثالثاً وشهدت البطولة مشاركة 18 لاعباً يمثلون 9 فرق من سبع مدارس في الولاية وهدفت البطولة الى نشر اللعبة والتعريف بها، كما تعد نشاطا رياضيا لمعلمي مدارس الولاية.

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