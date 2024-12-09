غنيم يُكرّم أبناء وبنات بني سويف أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

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أحمد جودة - القاهرة - كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، 28 من أبناء وبنات بني سويف الأبطال بعد حصولهم على مراكز متقدمة وتحقيقهم نتائج متميزة وحصدهم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في ألعاب رفع الأثقال والملاكمة وألعاب القوى ضمن تقييم منافسات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي (براعم /ناشئين / شباب / صفوة)،الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي

وهنأ المحافظ اللاعبين،مشيدا بما حققوه لمحافظتهم بني سويف ولوطنهم مصر، وانضمام عدد لمرحلة الصفوة وتمثيل بلدهم في بعض الألعاب الرياضية، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد والتميز للحفاظ على استمرار هذا النجاح والتحلى بالانضباط والتركيز والاستفادة من تجارب وخبرات مدربيهم، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه المحافظة للمتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات والمستويات العلمية والرياضية والثقافية، ضمن رؤية مصر 2030 للتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي اطلقتها القيادة السياسية والتي من محاورها الاهتمام بالرياضيين من النشء والشباب، لا سيما وأن من بين اللاعبين بطلة رفع الأثقال "بسمة" التي كرمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بديوان عام المحافظة،لتكريم لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بحضور: هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة،أبو الخيرعبد التواب وكيل المديرية للرياضة، ود. ايمان حسين نورالدين مدير المشروع، والمشرفين والقائمين على المشروع من المدربين "، من بينهما محمد عبد الرحمن مدرب ملاكمة ومصطفى أبو بكر محمود مدرب ملاكمة وأشرف يحيى إبراهيم مدرب العاب قوى ومصطفى محمد عبدالعزيز مدرب رفع الأثقال واحمد محمد عبد العزيز مدرب الصفوة رفع اثقال مدير المشروع.

من جانبه أشار مدير عام الشباب والرياضة إلى حصول لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على 11 مركزا بإجمالي عدد 148 لاعبا ولاعبة، حيث حصل لاعبو رفع الأثقال على 10 ميداليات ذهبية في اللقاء التقييمي الذي عُقد في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الماضي بالمركز الأوليمبي بالمعادي،فيما حصل لاعبو الملاكمة على 6ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية، في حين حصل لاعبو ألعاب القوى على المراكز الأولى في بطولة الجمهورية والميداليات الذهبية، وشارك لاعبو ألعاب القوى في البطولة العربية بالإسماعيلية 2024

وحصل لاعبو ألعاب القوى "براعم" في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة على "ترتيب عام ثالث" على مستوى محافظات الجمهورية بمشاركة 43 هيئة رياضية وحصولهم على مراكز( أول /ثاني/ ثالث "فرق") وعلى المستوى الفردي على 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، فيما حصلت البطلة بسمة رمضان عبد الوهاب _ الحاصلة على وسام الجمهورية "نوط التميز من الطبقة الأولى "من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم اختيار عدد من لاعبي ولاعبات المشروع لضمهم لمرحلة الصفوة، وذلك لتمثيل مصر في بطولات العالم المُقبلة وأوليمبياد الشباب 2026 وأوليمبياد لوس أنجلوس 2028

كما أعرب" الجبالي" عن تقديره للاهتمام النوعي الذي يوليه المحافظ "د. محمد هاني غنيم" للقطاع ببني سويف،والتي كان أخرها حضور نهائي دوري مراكز الشباب "السبت الماضي " وحصل فيه فريق المحافظة على لقب الوصيف في المباراة التي جمعته مع محافظة القليوبية، معربا عن تقديره للفتة الطبية وحرص المحافظ على استقبال الأبطال وتكريمهم لتمثل داعما وحافزا قويا لهم لمواصلة الانتصارات وتمثيل محافظتهم وبلدهم في المحافل والمسابقات المحلية والدولية والأولمبية، عامي 2026 و2028