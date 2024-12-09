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أحمد جودة - القاهرة - فوز المقاولون وأبو قير ولافيينا وتعادل القناة بالمحترفين

أختتمت منافسات الجولة الحادية عشر لدوري المحترفين اليوم الاثنين حيث تغلب

فريق المقاولون العرب متصدر المجموعه بقيادة محمد مكي على فريق المنصورة متذيل المجمعة بقياده علاء نوح بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف محمد بلح في الدقيقة 3.

وأضاف محمد عنتر الهدف الثاني في الدقيقة 15 من الشوط الثاني وإختتم عبد الرحمن سمانة الأهداف.

وتعادل فريق القناة بقيادة أحمد العجوز مع فريق السكه الحديد بقيادة ايمن المزين بهدف لمثله حيث تقدم السكة بهدف أحمد شعبان في الدقيقة 4 من الشوط الأول.

وأحرز حسين رجب هدف القناة في الدقيقة 7 من الشوط الثاني.

وتلقي فريق الداخليه بقيادة امير عزمي الهزيمة من فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدف يوسف نوتيجي في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني تعادل محمود علاء للقناة من ركلة جزاء وأضاف أحمد فايز الهدف الثاني.

وفاز فريق المصرية للاتصالات بقيادة عمرو أنور علي فريق طنطا بقيادة خالد عيد بهدفين مقابل هدف.

تقدم الإتصالات بهدف سجله عاشور شيكا.وتعادل محمد حسام الشرخة لطنطا في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول.

وخطف محمد عزت هدف الفوز في الوقت الضائع.



- فوز فريق لافيينا بقيادة حسين شكري على فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدف دون رد سجله حازم مرسي في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.

الترتيب

1- المقاولون العرب 26 نقطة

2- المصرية للاتصالات 22 نقطة

3- وادي دجلة 21 نقطة

4- ابو قير للاسمده 20 نقطة

5- بروكسي 19 نقطة

6- الترسانة 19 نقطة

7- القناة 17 نقطة

8- البترول 17 نقطة

9- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة

10- اسوان 14 نقطة

11- منتخب السويس14 نقطة

12- طنطا 12 نقطة

13- راية12 نقطة

14- بلدية المحلة 11 نقطة

15-لافيينا 11 نقطة

16- الداخلية 11 نقطة

16- السكة الحديد 10 نقاط

18- سبورتنج 9 نقاط

19- ديروط 8 نقاط

20- المنصورة 3 نقا